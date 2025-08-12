 Aller au contenu
Politique provinciale
Projets informatiques et dépassement de coûts

SAAQclic: «C'est toute une culture à changer» -Luc Ferrandez

par 98.5

0:00
4:17

Entendu dans

La commission

le 12 août 2025 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
SAAQclic: «C'est toute une culture à changer» -Luc Ferrandez
L'animateur Luc Ferrandez. / Cogeco Média

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) confirme le congédiement de la vice-présidente à l'expérience numérique.

Caroline Foldes-Busque a été impliquée de près dans la mise en place de la plateforme SAAQclic avant de succéder à Karl Malenfant en janvier 2024.

Il s'agit d'un autre départ au sein de l'état-major de la société d'État en marge des révélations entourant le dépassement de coûts du programme et le lancement de la commission Gallant.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter les sujets qui seront abordés en cours d'émission mardi.

«C'est toute une culture à changer. Un système informatique, ça vaut aujourd'hui le même prix qu'un hôpital [...] Il faut changer la culture, la façon de faire les suivis des systèmes informatiques.»

Luc Ferrandez

