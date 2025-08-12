Projets informatiques et dépassement de coûts

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) confirme le congédiement de la vice-présidente à l'expérience numérique.

Caroline Foldes-Busque a été impliquée de près dans la mise en place de la plateforme SAAQclic avant de succéder à Karl Malenfant en janvier 2024.

Il s'agit d'un autre départ au sein de l'état-major de la société d'État en marge des révélations entourant le dépassement de coûts du programme et le lancement de la commission Gallant.

