Victoire décisive dans Arthabaska

Le Parti québécois et son candidat Alex Boissonneault l'ont emporté haut la main dans la partielle d'Arthabaska.
Le parti souverainiste n'avait pas réussi à remporter ce comté depuis 1998.
Écoutez le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, faire le point sur la victoire convaincante de sa formation dans Arthabaska.
«C'était une soirée très émotive, très exigeante. Et ça se termine quand même par une victoire assez décisive. C'est un message qui me semble assez positif et clair [...] Notre objectif est de former le gouvernement en 2026.»