Victoire décisive dans Arthabaska

Le Parti québécois et son candidat Alex Boissonneault l'ont emporté haut la main dans la partielle d'Arthabaska.

Le parti souverainiste n'avait pas réussi à remporter ce comté depuis 1998.

Écoutez le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, faire le point sur la victoire convaincante de sa formation dans Arthabaska.