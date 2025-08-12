Élection partielle dans Arthabaska-L'Érable

À l'occasion de son commentaire à l'émission de Patrick Lagacé, mardi matin, Luc Ferrandez revient sur l'échec de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans le comté d'Arthabaska-L'Érable et les problèmes persistants, malgré les tentatives de réformes et d'augmentations salariales.

Il évoque le manque de solutions efficaces de la CAQ et la déroute du parti dans cette région.

Le chroniqueur mentionne les critiques envers le premier ministre François Legault pour sa gestion simpliste des enjeux complexes.

Il traite aussi de l'approche populiste d'Éric Duhaime qui n'a pas su rallier assez d'électeurs et le sérieux du Parti québécois sous la direction de Paul St-Pierre Plamondon.