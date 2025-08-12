Une ritournelle devenue virale

«Pourquoi cette ritournelle est devenue une tendance TikTok? C'est qu'au printemps dernier, la compagnie aérienne a demandé au public de prendre la trame sonore et d'en faire des vidéos de souvenirs de vacances pour gagner un prix. C'était vraiment à l'échelle locale, à l'échelle britannique, sauf que ça a dépassé les frontières du pays et ça s'est reviré un peu contre eux.»