Un plongeur a fait la rencontre de sa vie cet été près des Îles de la Madeleine: il est tombé face à face avec un grand requin blanc, le 2 août.
Si cette rencontre relève de l’exception, elle s’inscrit dans une hausse statistique du nombre de ces énormes squales dans le golfe du fleuve Saint-Laurent cette année.
Écoutez Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation, de la recherche et de la santé animale à l’Aquarium du Québec, à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est assurément une grande surprise. Mais, ce n’est pas les espèces de requin qu'on va voir le plus souvent, mais c'est une espèce de requin qui est quand même établi dans le fleuve Saint-Laurent depuis très longtemps. C'est la première fois par contre qu'il y avait une rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine, dans cette région.»