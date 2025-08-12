Un plongeur a fait la rencontre de sa vie cet été près des Îles de la Madeleine: il est tombé face à face avec un grand requin blanc, le 2 août.

Si cette rencontre relève de l’exception, elle s’inscrit dans une hausse statistique du nombre de ces énormes squales dans le golfe du fleuve Saint-Laurent cette année.

Écoutez Marie-Pierre Lessard, directrice de la conservation, de la recherche et de la santé animale à l’Aquarium du Québec, à l'émission de Patrick Lagacé.