Politique internationale
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux

le 12 août 2025 08:20

Patrick Lagacé
Donald Trump a annoncé, lundi, le déploiement de 800 militaires de la Garde nationale à Washington et la prise de contrôle du service de police municipal. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Donald Trump a annoncé lundi le déploiement de 800 militaires de la Garde nationale à Washington et la prise de contrôle du service de police municipal.

C'est une décision qui est inquiétante et sans précédent selon la mairesse de la ville, Muriel Bowser, qui a précisé que les crimes violents cette année ont atteint leur plus bas niveau en 30 ans.

Le président américain affirme vouloir s’attaquer à la criminalité dans la capitale et la vider de ses «bidonvilles».

Trump a de plus ajouté qu'il n'hésitera pas à faire appel à l'armée si nécessaire et qu'il pourrait étendre la mesure à d'autres villes, dont Chicago, New York et Los Angeles.

Écoutez le professeur à l’Université Georgetown à Washington, Frédéric Lemieux, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Son argument en ce moment, c'est que la police ne fait pas un bon travail en termes de répression du crime. [...] Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes... et les villes qu'il a nommées sont des villes démocrates.»

Frédéric Lemieux

