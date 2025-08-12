 Aller au contenu
Société
Quels sont les impacts sur les gens?

Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses

par 98.5

0:00
17:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 août 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses
Un jeune homme est étendu dans l'herbe, à l'ombre, dans un parc de Montréal. / La Presse Canadienne - archives

La canicule se poursuit dans plusieurs régions du Québec. 

Lundi, un record de chaleur a été battu.

Ce mardi, les températures pourraient atteindre 34 degrés Celsius, mais on pourrait ressentir jusqu'à 40 avec l'humidité.

Dès demain, des averses toucheront le sud de la province, mais il faudra attendre la fin de la semaine pour constater une véritable baisse des températures. 

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, à l'émisison de Patrick Lagacé.

«Mercredi soir, il y aura une une baisse des températures, après le passage d'averses orageuses.» 

Jean-Charles Beaubois

Le travail extérieur

Travailler dehors par des températures pareilles, ce n’est pas évident. C'est encore pire quand on travaille avec des matières chaudes. Parlez-en aux travailleurs de la construction...

Dans ce segment, Frédéric Bouchard, estimateur sénior et associé chez Toitures Léon de Repentigny, ainsi que le plâtrier Éric Filiault, parle des impacts de cette chaleur intense, surtout lorsqu'on doit utiliser du chauffage pour faire sécher les murs...

Les camps de jours

Du côté des camps de jour, comment les jeunes s'en sortent avec la canicule?

Thomas Lepage-Gouin, président de l’Association des camps du Québec et directeur général du camp Le Manoir Centre écologique de Port-au-Saumon Charlevoix, parle finalement des effets néfastes de la canicule. On souligne que dans plusieurs établissements utilisés, il n'y a pas d'air climatisé.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
Lagacé le matin
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
0:00
7:43
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Lagacé le matin
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
0:00
4:26

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
12e édition
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
Fédération des chambres de commerce du Québec
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Élection partielle dans Arthabaska-L'Érable
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Camp de hockey à Varennes
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Une ritournelle devenue virale
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Enquête de l'Institut de la statistique du Québec
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
Îles de la Madeleine
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
Répression du crime
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault
Élection partielle Arthabaska-L'Érable
«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Politiques de Donald Trump et tourisme canadien
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Élection partielle
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
À Ville Saint-Laurent
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
10ᵉ victoire de suite
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
Lagacé le matin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00