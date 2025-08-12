Quels sont les impacts sur les gens?

Le travail extérieur

Travailler dehors par des températures pareilles, ce n’est pas évident. C'est encore pire quand on travaille avec des matières chaudes. Parlez-en aux travailleurs de la construction...

Dans ce segment, Frédéric Bouchard, estimateur sénior et associé chez Toitures Léon de Repentigny, ainsi que le plâtrier Éric Filiault, parle des impacts de cette chaleur intense, surtout lorsqu'on doit utiliser du chauffage pour faire sécher les murs...

Les camps de jours

Du côté des camps de jour, comment les jeunes s'en sortent avec la canicule?

Thomas Lepage-Gouin, président de l’Association des camps du Québec et directeur général du camp Le Manoir Centre écologique de Port-au-Saumon Charlevoix, parle finalement des effets néfastes de la canicule. On souligne que dans plusieurs établissements utilisés, il n'y a pas d'air climatisé.