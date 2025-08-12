Quels sont les impacts sur les gens?

La canicule se poursuit dans plusieurs régions du Québec.
Lundi, un record de chaleur a été battu.
Ce mardi, les températures pourraient atteindre 34 degrés Celsius, mais on pourrait ressentir jusqu'à 40 avec l'humidité.
Dès demain, des averses toucheront le sud de la province, mais il faudra attendre la fin de la semaine pour constater une véritable baisse des températures.
Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de MétéoGlobale, à l'émisison de Patrick Lagacé.
«Mercredi soir, il y aura une une baisse des températures, après le passage d'averses orageuses.»
Le travail extérieur
Travailler dehors par des températures pareilles, ce n’est pas évident. C'est encore pire quand on travaille avec des matières chaudes. Parlez-en aux travailleurs de la construction...
Dans ce segment, Frédéric Bouchard, estimateur sénior et associé chez Toitures Léon de Repentigny, ainsi que le plâtrier Éric Filiault, parle des impacts de cette chaleur intense, surtout lorsqu'on doit utiliser du chauffage pour faire sécher les murs...
Les camps de jours
Du côté des camps de jour, comment les jeunes s'en sortent avec la canicule?
Thomas Lepage-Gouin, président de l’Association des camps du Québec et directeur général du camp Le Manoir Centre écologique de Port-au-Saumon Charlevoix, parle finalement des effets néfastes de la canicule. On souligne que dans plusieurs établissements utilisés, il n'y a pas d'air climatisé.