À Ville Saint-Laurent

La Ville de Saint-Laurent a ouvert sa capsule temporelle scellée en l'an 2000.

C'est au cours d'une cérémonie tenue le 10 août l'Église Saint-Laurent, que les gens rassemblés ont découvert une sélection d'objets, dont circulaires de l'époque, des lettres d'enfants devenus grands ou encore des coupures de journaux.

Ainsi, divers artefacts ont été conservés depuis 25 ans, ce qui offre un regard sur la réalité de la ville et du Québec en 2025.

Lors d'un entretien avec le chroniqueur Frédéric Labelle, le maire Alan DeSousa a indiqué qu'il veut recréer une capsule pour le 150ᵉ anniversaire de la ville, invitant les citoyens à proposer des objets.

