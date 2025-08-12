À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi matin, Patrick Lagacé aborde la dégelée de François Legault et de la Coalition avenir Québec lors de l'élection partielle dans le comté d'Arthabaska-L'Érable.
«C'était une lutte à deux entre le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois. Ce dernier l'a emporté haut la main, 46,3% des voix. Le Parti conservateur du Québec, qui ne s'est pas déshonoré, c'est Éric Duhaime qui se présentait: 35% des voix. La CAQ est à 7,2%.»
Selon Patrick Lagacé, si la tendance se maintient, la défaite sera extraordinairement douloureuse pour l'équipe de François Legault.
Les élections auront lieu en octobre 2026.
Autres sujets traités:
- Chaleur extrême: la climatisation devrait être obligatoire dans le code du bâtiment;
- Les vagues de chaleur se multiplient dans le monde;
- Élections municipales: Soraya Martinez Ferrada s'en prend aux pistes cyclables;
- Air Canada: les agents de bord ont un mandat de grève;
- Les Canadiens délaissent clairement les États-Unis, mais la communauté internationale aussi;
- Une enquête de l'Institut de la statistique montrerait que les jeunes boudent la culture québécoise;
- En Saskatchewan, la Cour d'appel a souligné qu'on ne peut pas protéger de façon préventive un projet de loi concernant les jeunes transgenres;
- Le Canada, les pays d'Europe, de même que l'ONU blâment Israël pour l'assassinat ciblé de six journalistes à Gaza;
- Ukraine: la crainte de tous les analystes, c'est qu'il y ait un «deal» entre les Américains et la Russie.