 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

«La défaite va être extraordinairement douloureuse pour François Legault»

par 98.5

0:00
17:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 août 2025 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La défaite va être extraordinairement douloureuse pour François Legault»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mardi matin, Patrick Lagacé aborde la dégelée de François Legault et de la Coalition avenir Québec lors de l'élection partielle dans le comté d'Arthabaska-L'Érable.

«C'était une lutte à deux entre le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois. Ce dernier l'a emporté haut la main, 46,3% des voix. Le Parti conservateur du Québec, qui ne s'est pas déshonoré, c'est Éric Duhaime qui se présentait: 35% des voix. La CAQ est à 7,2%.»

Selon Patrick Lagacé, si la tendance se maintient, la défaite sera extraordinairement douloureuse pour l'équipe de François Legault.

Les élections auront lieu en octobre 2026.

Autres sujets traités:

  • Chaleur extrême: la climatisation devrait être obligatoire dans le code du bâtiment;
  • Les vagues de chaleur se multiplient dans le monde;
  • Élections municipales: Soraya Martinez Ferrada s'en prend aux pistes cyclables;
  • Air Canada: les agents de bord ont un mandat de grève;
  • Les Canadiens délaissent clairement les États-Unis, mais la communauté internationale aussi;
  • Une enquête de l'Institut de la statistique montrerait que les jeunes boudent la culture québécoise;
  • En Saskatchewan, la Cour d'appel a souligné qu'on ne peut pas protéger de façon préventive un projet de loi concernant les jeunes transgenres;
  • Le Canada, les pays d'Europe, de même que l'ONU blâment Israël pour l'assassinat ciblé de six journalistes à Gaza;
  • Ukraine: la crainte de tous les analystes, c'est qu'il y ait un «deal» entre les Américains et la Russie.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
Lagacé le matin
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
0:00
4:49
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
Lagacé le matin
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
0:00
7:43

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
12e édition
Campagne J'achète un livre québécois: «C'est plus fort que Noël!» -Hugo Meunier
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
Fédération des chambres de commerce du Québec
106 000 travailleurs immigrants par an: «Je les trouve rêveurs à la Fédération»
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Élection partielle dans Arthabaska-L'Érable
«Boissonneault, c'est le contraire de Duhaime... j'adore ça!» -Luc Ferrandez
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Camp de hockey à Varennes
Une expérience inonbliable pour des jeunes grâce à Marc-André Fleury
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Une ritournelle devenue virale
Jet2 Holidays: la tendance la plus populaire de l'été sur TikTok
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Enquête de l'Institut de la statistique du Québec
Pratiques culturelles des jeunes: un portrait sombre, mais...
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
Îles de la Madeleine
Rencontre avec un requin blanc en plongée sous-marine: «C'est une première»
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
Répression du crime
«Trump essaie d'exercer du pouvoir sur des villes démocrates» -Frédéric Lemieux
Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses
Quels sont les impacts sur les gens?
Encore des chaleurs intenses avant l'arrivée d'averses orageuses
«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault
Élection partielle Arthabaska-L'Érable
«Un message très fort est envoyé au gouvernement de la CAQ» -Alex Boissonneault
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Politiques de Donald Trump et tourisme canadien
«Ça fait sept mois que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis»
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Élection partielle
Victoire décisive dans Arthabaska: «Le PQ confirme sa relance» -Louis Lacroix
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
À Ville Saint-Laurent
Une capsule temporelle ouverte fait découvrir des objets conservés depuis 25 ans
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
10ᵉ victoire de suite
Baseball: une équipe des ligues majeures est en feu
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
Lagacé le matin
Spécial «Retour au travail» | L'énigme du mardi 12 août
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00