Transferts importants dans la MLS

Amorcés depuis plusieurs années, les transferts de joueur importants se poursuivent cette année au sein de la MLS.
Écoutez Wandrille Lefebvre, expert soccer au réseau Cogeco, discuter des transferts récents au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'impact significatif de l'Inter Miami et du Los Angeles FC avec des acquisitions majeures;
- La MLS commence à investir dans des joueurs plus jeunes et coûteux pour rester compétitive sur la scène mondiale, en réaction à la concurrence internationale;
- Le CF Montréal adopte une approche différente, préférant développer des talents jeunes et moins coûteux.