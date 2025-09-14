Après son prix de la meilleure direction photo

C'est en ce dimanche soir que se déroulera la 77ᵉ cérémonie des Emmy Awards. Parmi les nommés figure une fierté d'ici : Jessica Lee Gagné, pour la réalisation d'un épisode de la série Severance.
La Québécoise a également remporté le prix Emmy de la meilleure direction photo pour la même série la semaine dernière.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de cette cérémonie qui attire annuellement des milliers de téléspectateurs, dimanche, au micro de Caroline Legault.
Au menu :
- Une soirée qui pourrait être affectée par le climat politique?
- Quels seront les effets de cet événement pour Jessica Lee Gagné?