Après son prix de la meilleure direction photo

77ᵉ Emmy Awards : Jessica Lee Gagné nominée pour la réalisation de Severance

le 14 septembre 2025 08:54

Jeffrey Subranni
Caroline Legault
La Québécoise Jessica Lee Gagné a remporté le prix Emmy de la meilleure direction photo pour la série Severance / Richard Shotwell / Invision

C'est en ce dimanche soir que se déroulera la 77ᵉ cérémonie des Emmy Awards. Parmi les nommés figure une fierté d'ici : Jessica Lee Gagné, pour la réalisation d'un épisode de la série Severance.

La Québécoise a également remporté le prix Emmy de la meilleure direction photo pour la même série la semaine dernière.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, discuter de cette cérémonie qui attire annuellement des milliers de téléspectateurs, dimanche, au micro de Caroline Legault.

Au menu :

  • Une soirée qui pourrait être affectée par le climat politique?
  • Quels seront les effets de cet événement pour Jessica Lee Gagné?

