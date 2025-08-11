Le triste état du réseau au Québec

Le Journal de Montréal a publié ces derniers jours un dossier intitulé Rues en déroute, qui critique l'état déplorable du réseau routier québécois.

Divers textes démontrent le triste état de plusieurs rues et artères, soulignant un manque d'investissement dans les infrastructures routières.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente ce dossier tout comme l'état des routes, à l'émission Lagacé le matin.