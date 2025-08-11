 Aller au contenu
Le triste état du réseau au Québec

Routes: «Ça prendrait une décision majeure, comme doubler la taxe sur l'essence»

le 11 août 2025 09:40

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Routes: «Ça prendrait une décision majeure, comme doubler la taxe sur l'essence»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez

Le Journal de Montréal a publié ces derniers jours un dossier intitulé Rues en déroute, qui critique l'état déplorable du réseau routier québécois.

Divers textes démontrent le triste état de plusieurs rues et artères, soulignant un manque d'investissement dans les infrastructures routières. 

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez qui commente ce dossier tout comme l'état des routes, à l'émission Lagacé le matin.

«D'abord, le vocabulaire. On aime ça se faire plaisir et nous faire croire que nous avons pris du ''retard'' dans les investissements. [...] Non! Il y a des décisions graves et difficiles à prendre... Arrêtons de minimiser les [problèmes]. Ça prendrait une décision majeure, par exemple doubler la taxe sur l'essence...»

Luc Ferrandez

Le chroniqueur parle aussi de divers facteurs qui ont causé le mauvais état du réseau routier québécois. 

