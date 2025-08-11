Luc Ferrandez a adoré la ville

Pendant ses longues vacances, Luc Ferrandez a notamment visité Lévis, et ce, pour la première fois de sa vie.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez décrire une partie de ses vacances, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est un petit village endormi, magnifique, extraordinaire. T'as l'impression d'être dans un petit village d'Italie, niché dans les montagnes. En plus, t'as la vue sur Québec. C'est une perle. J'ai été immédiatement charmé par le lieu.»
