Andy Byron et Maude Loiselle

Deux incidents survenus cet été montrent l'impact des réseaux sociaux et leur effet parfois néfaste sur la vie des gens. Le droit à l'image est parfois malmené...

Le premier concerne Andy Byron, le PDG d'Astronomer, une entreprise technologique basée à New York et valorisée à plus de 1,7 milliard de dollars canadiens. Son infidélité a été révélée au grand jour à cause de la captation d'une caméra et de la projection des images sur un écran géant, lors d'un spectacle de Coldplay à Boston.

Le second incident implique la Montréalaise Maude Loiselle, dont l'image a été utilisée sans consentement pour promouvoir le festival ÎleSoniq.

Ces cas soulignent les implications légales et personnelles de l'utilisation d'images dans des lieux publics ou encore des événements.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle qui parle de ces deux cas à l'émission de Patrick Lagacé, lundi.