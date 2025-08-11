Le commentaire du chroniqueur Marc Brière

«Crevasses, nids-de-poule, chaussées en montagnes russes, patchage à répétition: les rues de nos villes sont maganées et les citoyens en ont marre», indique Le Journal de Montréal dans un dossier publié il y a trois jour.

Écoutez le chroniqueur automobile Marc Brière qui commente aussi l'état déplorable des routes au Québec, à l'émission de Lagacé le matin.

Celui-ci souligne les dangers et les coûts associés aux dommages causés sur les véhicules, fréquents causés par les nids-de-poule.

Il critique le manque d'entretien et de financement des infrastructures routières

Enfin, il aborde la législation qui exonère les municipalités de toute responsabilité pour les dommages causés par l'état des routes, conseillant aux auditeurs de bien documenter les incidents pour éventuellement réclamer une compensation.