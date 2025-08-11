Controverses et tensions

Les organisateurs de Fierté Montréal ont été vertement critiqués dans les dernières semaines après avoir tergiversé sur la participation d'organisations juives en marge du conflit israélo-palestinien.

En opposition, un deuxième festival a été lancé et il s'est tenu dimanche au centre-ville.

Assiste-t-on à une rupture dans le mouvement LGBTQ+ ?

Écoutez la députée solidaire de Sainte-Marie–Saint-Jacques, Manon Massé, faire le point avec Patrick Lagacé.