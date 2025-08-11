Nouvelle stratégie du gouvernement israélien

Le nouveau plan du gouvernement israélien, qui consiste à prendre le contrôle total de la ville de Gaza, provoque de vives inquiétudes en Israël et dans le reste du monde.

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé son plan, ce week-end. D'ailleurs, celui-ci a provoqué une véritable levée de bouclier.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine, qui a été correspondant en Israël de 1988 à 1990 et a dirigé pendant des années l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand.