Politique internationale
Nouvelle stratégie du gouvernement israélien

Plan de contrôler Gaza: «Une condamnation mondiale, mais c'est encore l'impasse»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 août 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Plan de contrôler Gaza: «Une condamnation mondiale, mais c'est encore l'impasse»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le nouveau plan du gouvernement israélien, qui consiste à prendre le contrôle total de la ville de Gaza, provoque de vives inquiétudes en Israël et dans le reste du monde.

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé son plan, ce week-end. D'ailleurs, celui-ci a provoqué une véritable levée de bouclier. 

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine, qui a été correspondant en Israël de 1988 à 1990 et a dirigé pendant des années l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand.

«Tout le monde se demande comment, encore une fois, Israël va gérer tout ça et quels sont les abus qui seront commis, étant donné la façon dont Israël a mené sa guerre depuis presque deux ans. [...] Il faut dire que l'armée contrôle déjà à peu près 75 à 80 % du territoire.»

Jean-François Lépine

Cinq journalistes tués

Par ailleurs, une frappe israélienne qui a tué cinq journalistes de la chaîne Al Jazeera. L'armée a confirmé avoir volontairement éliminé Anas al-Sharif, 28 ans, dirigeant d’une cellule du Hamas, lors d’une frappe aérienne sur Gaza dimanche, soutenant qu’il se faisait passer pour un journaliste d’Al Jazeera. 

Des groupes de défense des droits contestent cette accusation, affirmant qu’il a été visé pour son travail de reportage et qu’aucune preuve ne vient étayer la version israélienne. 

Une tente située près de l’hôpital Shifa a été ciblée et frappée. 

