Partielle d'Arthabaska

Les électeurs de la circonscription d'Arthabaska, dans le Centre-du-Québec, sont appelés aux urnes.
Dix candidats s'affrontent dans cette élection partielle.
Les deux favoris sont le péquiste Alex Boissonneault et le chef du Parti conservateur Éric Duhaime.
Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«C'est un peu un combat entre la ville et la campagne [...] En campagne, dans la région très rurale, il y a beaucoup, beaucoup d'affiches d'Éric Duhaime à ce qu'on me rapporte. Ça pourrait être tout un choc si Éric Duhaime réussissait à remporter un premier siège et à faire son entrée à l'Assemblée nationale.»
Autres sujets abordés
- La vague de chaleur qui affecte le sud du Québec va se poursuivre lundi et mardi;
- Le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent à son plus bas depuis 2021;
- Rentrée scolaire: le réseau manque de tout, selon le ministre Drainville;
- Cinq journalistes d'Al Jazeera ont été tués dans une frappe israélienne à Gaza;
- Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi pour le traditionnel Défilé de Fierté Montréal;