Partielle d'Arthabaska

Les électeurs de la circonscription d'Arthabaska, dans le Centre-du-Québec, sont appelés aux urnes.

Dix candidats s'affrontent dans cette élection partielle.

Les deux favoris sont le péquiste Alex Boissonneault et le chef du Parti conservateur Éric Duhaime.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé faire le point, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.