Le prix des loyers au Canada a baissé pour une dixième fois consécutive. Il ne faudrait toutefois pas se réjouir trop vite, selon François Gagnon.
Écoutez le chroniqueur économique expliquer pourquoi la situation demeure très difficile, lors de sa chronique économique à l'émission Même le week-end.
«Sur deux ans, ça a augmenté quand même. C'est toujours 2 % de plus qu'il y a deux ans, puis 11 % de plus qu'il y a trois ans. La baisse, c'est minime, c'est de 4 $ par rapport à juin. Et il n'en demeure pas moins que la moyenne nationale est au-delà de 2 000 $ par mois.»
Aussi dans cette chronique économique :
- L'emploi chez les jeunes : une catastrophe...
- De plus en plus de personnes misent sur leur maison pour leur régime de retraite...