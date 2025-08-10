Quelques semaines avant la fin des vacances

La rentrée scolaire est dans quelques semaines à peine et plusieurs parents commencent déjà à planifier le tout et en discuter avec leurs enfants.

Mais est-ce trop trop tôt pour entamer de telles discussions? Il reste tout de même plusieurs semaines de congé! Et comment s'y prendre pour aider les jeunes qui sont anxieux à l'idée de retourner sur les blancs d'écoles?

Écoutez Suzanne Vallières, psychologue spécialisée en enfance et adolescence, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont la collection les psy-trucs, aborder le sujet dimanche, à l'émission Même le week-end.