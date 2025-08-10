Quelques semaines avant la fin des vacances

La rentrée scolaire est dans quelques semaines à peine et plusieurs parents commencent déjà à planifier le tout et en discuter avec leurs enfants.
Mais est-ce trop trop tôt pour entamer de telles discussions? Il reste tout de même plusieurs semaines de congé! Et comment s'y prendre pour aider les jeunes qui sont anxieux à l'idée de retourner sur les blancs d'écoles?
Écoutez Suzanne Vallières, psychologue spécialisée en enfance et adolescence, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont la collection les psy-trucs, aborder le sujet dimanche, à l'émission Même le week-end.
«Souvent, c'est stressant parce qu'on n’en parle pas positivement. On nomme la lourdeur de la tâche, les devoirs, les lunchs qui vont recommencer. La clé du succès, c'est d'en parler positivement et pas de ce qui nous irrite en tant que parents. Ça, ça n'appartient pas à l'enfant.»