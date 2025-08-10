 Aller au contenu
Société
Quelques semaines avant la fin des vacances

Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?

par 98.5

0:00
10:09

Entendu dans

Même le week-end

le 10 août 2025 08:25

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?
Mère qui accompagne son enfant à l'école / Christinne Muschi / La Presse canadienne

La rentrée scolaire est dans quelques semaines à peine et plusieurs parents commencent déjà à planifier le tout et en discuter avec leurs enfants. 

Mais est-ce trop trop tôt pour entamer de telles discussions? Il reste tout de même plusieurs semaines de congé! Et comment s'y prendre pour aider les jeunes qui sont anxieux à l'idée de retourner sur les blancs d'écoles? 

Écoutez Suzanne Vallières, psychologue spécialisée en enfance et adolescence, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont la collection les psy-trucs, aborder le sujet dimanche, à l'émission Même le week-end.

«Souvent, c'est stressant parce qu'on n’en parle pas positivement. On nomme la lourdeur de la tâche, les devoirs, les lunchs qui vont recommencer. La clé du succès, c'est d'en parler positivement et pas de ce qui nous irrite en tant que parents. Ça, ça n'appartient pas à l'enfant.»

Suzanne Vallières

