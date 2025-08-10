Le Community First ! Village, installé sur un ancien ranch à Austin au Texas, a pour objectif d'aider certaines personnes à se sortir de la rue et combattre la crise du logement.
C’est ce qu'illustre la journaliste de La Presse Janie Gosselin, qui a visité cette communauté, dans un article paru dimanche.
Écoutez Valérie Beaudoin en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.
«Pour quelques centaines de dollars, on peut avoir une minimaison. Après ça, on a des salles pour faire de l'art, un jardin, des poules, une salle commune pour jouer à des jeux de société, un cinéma en plein air. Et il y a autant des gens plus âgés que de jeunes familles et tout ça. C'est vraiment un beau projet. On verra si ça peut inspirer ici.»
