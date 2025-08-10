 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Un village de minimaisons pour faire face à l'itinérance au Texas

par 98.5

0:00
5:56

Entendu dans

Même le week-end

le 10 août 2025 07:27

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Un village de minimaisons pour faire face à l'itinérance au Texas
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le Community First ! Village, installé sur un ancien ranch à Austin au Texas, a pour objectif d'aider certaines personnes à se sortir de la rue et combattre la crise du logement.

C’est ce qu'illustre la journaliste de La Presse Janie Gosselin, qui a visité cette communauté, dans un article paru dimanche.

Écoutez Valérie Beaudoin en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.

«Pour quelques centaines de dollars, on peut avoir une minimaison. Après ça, on a des salles pour faire de l'art, un jardin, des poules, une salle commune pour jouer à des jeux de société, un cinéma en plein air. Et il y a autant des gens plus âgés que de jeunes familles et tout ça. C'est vraiment un beau projet. On verra si ça peut inspirer ici.»

Valérie Beaudoin

Aussi dans cette revue de presse : 

  • La Presse : À quoi servent les Maisons des Jeunes aujourd'hui?
  • Radio-Canada : une pénurie mondiale d'Œstrogène et ses répercussions
  • Un des fugitifs les plus recherchés au Canada a été arrêté à l’Aéroport International Montréal-Trudeau.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?
Même le week-end
Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?
0:00
10:09
Quelques idées de sorties à faire en famille
Même le week-end
Quelques idées de sorties à faire en famille
0:00
5:44

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quelques idées de sorties à faire en famille
Même le week-end
Quelques idées de sorties à faire en famille
Travailler le matin : «J'aime savoir que la journée est devant moi»
Valérie Roberts au club du dimanche
Travailler le matin : «J'aime savoir que la journée est devant moi»
L'idée d'allée sur Mars est-elle encore dans l'air du temps?
Même le week-end
L'idée d'allée sur Mars est-elle encore dans l'air du temps?
«Ce soir, Marie-Mai va interpréter tous ses succès»
Spectacle à L'International de montgolfières
«Ce soir, Marie-Mai va interpréter tous ses succès»
La sauce piquante est de plus en plus à la mode!
Chronique épicurienne
La sauce piquante est de plus en plus à la mode!
Fierté Montréal : «Il y a eu beaucoup de tensions» - Rafaël Provost
Même le week-end
Fierté Montréal : «Il y a eu beaucoup de tensions» - Rafaël Provost
À la découverte de Saint-Vallier!
Les plus beaux villages du Québec
À la découverte de Saint-Vallier!
Médicaments illicites : «Ça peut entraîner jusqu'au décès»
Fléau accentué par le commerce électronique
Médicaments illicites : «Ça peut entraîner jusqu'au décès»
Baisse du prix des loyers au Canada : une bonne nouvelle seulement en apparence?
Chronique économique
Baisse du prix des loyers au Canada : une bonne nouvelle seulement en apparence?
Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?
Quelques semaines avant la fin des vacances
Est-ce trop tôt pour parler de la rentrée scolaire avec ses enfants?
Les "burns lines" : une tendance inquiétante
Billet d'Evelyne
Les "burns lines" : une tendance inquiétante
«Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui» -Hassoun Camara
Intronisation au Mur de la renommée du CF
«Je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui» -Hassoun Camara
Vote par anticipation : «Clairement, les gens sont mobilisés» -Alexis Trembaly
Élection partielle dans Arthabaska-L’Érable
Vote par anticipation : «Clairement, les gens sont mobilisés» -Alexis Trembaly
Faut-il éteindre l'air climatisé de temps en temps, malgré la forte chaleur?
Une 3e canicule cet été
Faut-il éteindre l'air climatisé de temps en temps, malgré la forte chaleur?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00