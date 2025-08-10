Revue de presse

Le Community First ! Village, installé sur un ancien ranch à Austin au Texas, a pour objectif d'aider certaines personnes à se sortir de la rue et combattre la crise du logement.

C’est ce qu'illustre la journaliste de La Presse Janie Gosselin, qui a visité cette communauté, dans un article paru dimanche.

