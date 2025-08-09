 Aller au contenu
Société
Vers une 3e canicule cet été

Faut-il éteindre l'air climatisé de temps en temps, malgré la forte chaleur?

par 98.5

0:00
14:41

Entendu dans

Même le week-end

le 9 août 2025 11:06

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Faut-il éteindre l'air climatisé de temps en temps, malgré la forte chaleur?
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le Québec s'apprête à faire face à sa 3e canicule de l'été et nombreux sont ceux qui mettront en marche leur système d'air climatisé pour traverser cette période. 

L'équipe de Même le week-end a donc décidé d'inviter Jean-Benoit Filiatreault, frigoriste et copropriétaire de Climatix, pour répondre aux questions des auditeurs concernant les systèmes de climatisation. 

Au menu : 

  • Faut-il éteindre l'air climatisé de temps en temps, malgré la forte chaleur?
  • Qu'est-ce qu'un BTU?
  • Faut-il fermer son air climatisé lorsque la qualité de l'air est mauvaise?
  • Une thermopompe : un bon investissement?
