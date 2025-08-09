Vers une 3e canicule cet été

Le Québec s'apprête à faire face à sa 3e canicule de l'été et nombreux sont ceux qui mettront en marche leur système d'air climatisé pour traverser cette période.

L'équipe de Même le week-end a donc décidé d'inviter Jean-Benoit Filiatreault, frigoriste et copropriétaire de Climatix, pour répondre aux questions des auditeurs concernant les systèmes de climatisation.

Au menu :