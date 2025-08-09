Bientôt intronisé au mur de la renommée

Hassoun Camara sera intronisé au mur de la renommée du CF Montréal, samedi, au Stade Saputo, alors que l'équipe affrontera l'Atlanta United.

L'ancien défenseur de l’Impact travaille aujourd'hui à la direction des communications stratégiques du club montréalais.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine du CF Montréal, en discuter samedi à l'émission Même le week-end.