Bientôt intronisé au mur de la renommée

Hassoun Camara sera intronisé au mur de la renommée du CF Montréal, samedi, au Stade Saputo, alors que l'équipe affrontera l'Atlanta United.
L'ancien défenseur de l’Impact travaille aujourd'hui à la direction des communications stratégiques du club montréalais.
Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine du CF Montréal, en discuter samedi à l'émission Même le week-end.
«Un beau moment pour remémorer un joueur qui a marqué l'historique du club. En tant qu'homme, c'est un super gars. On a plein de moments et d'anecdotes avec lui. Un chic type. Et puis voilà, sa carrière sera remarquée.»