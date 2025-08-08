 Aller au contenu
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»

par 98.5

0:00
3:40

Le Football des Alouettes

le 8 août 2025 22:46

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
Défaite contre les Elks: «Ça en fait des matchs serrés qui vont du mauvais côté»
L'alignement montréalais n'a pas fait le poids contre les Elks d'Edmonton.

Les Alouettes ont été défaits à domicile avec seulement un point d'écart 22 à 23.

Si les oiseaux ont réussi à être plus convaincants que la semaine passée contre les Roughriders de la Saskatchewan, ils ont concédé trop de points faciles.

Ils n'ont pas été assez imposants en fin de match contre la remontée entamée par les Elks.

Écoutez l'après-match de la rencontre des Alouettes et des Roughriders, vendredi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc. 

