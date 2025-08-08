Le football des Alouettes

L'alignement montréalais n'a pas fait le poids contre les Elks d'Edmonton.

Les Alouettes ont été défaits à domicile avec seulement un point d'écart 22 à 23.

Si les oiseaux ont réussi à être plus convaincants que la semaine passée contre les Roughriders de la Saskatchewan, ils ont concédé trop de points faciles.

Ils n'ont pas été assez imposants en fin de match contre la remontée entamée par les Elks.

Écoutez l'après-match de la rencontre des Alouettes et des Roughriders, vendredi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.