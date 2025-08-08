«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»

Alors que l'écart s'est rétréci entre les Alouettes et les Elks à la mi-temps, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc rencontrent un nouveau joueur de l'équipe montréalaise.
Écoutez le receveur éloigné des Alouettes de Montréal Régis Cibasu revenir sur son parcours au Football des Alouettes au réseau Cogeco.
«C'est une grande fierté honnêtement, de pouvoir représenter sa ville, de démontrer à tout le monde, le Canada au complet, qu'on a du talent au football ici au Québec. Et puis moi, je crois qu'on est les meilleurs, honnêtement.»