 Aller au contenu
Football

«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»

par 98.5

0:00
7:48

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 8 août 2025 21:06

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«C'est une grande fierté de démontrer au Canada au complet qu'on a du talent»
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

Alors que l'écart s'est rétréci entre les Alouettes et les Elks à la mi-temps, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc rencontrent un nouveau joueur de l'équipe montréalaise.

Écoutez le receveur éloigné des Alouettes de Montréal Régis Cibasu revenir sur son parcours au Football des Alouettes au réseau Cogeco.

«C'est une grande fierté honnêtement, de pouvoir représenter sa ville, de démontrer à tout le monde, le Canada au complet, qu'on a du talent au football ici au Québec. Et puis moi, je crois qu'on est les meilleurs, honnêtement.»

Régis Cibasu

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
Les amateurs de sports
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
0:00
11:20

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»
Alouettes contre les Elks
«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
La mi-temps: le football des Alouettes
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
Alouettes de Montréal
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
McLeod Bethel-Thompson va-t-il s'améliorer?
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
Une victoire in extremis
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Les joueurs québécois des Alouettes
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
Le football des Alouettes
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
Les Alouettes s'inclinent 21-20 face aux Lions
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
Les Lions ont profité d'un certain chaos...
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
Bethel-Thompson: «J'aimerais le voir plus rapide dans ses prises de décision»
Bruno Heppell analyse le travail du quart
Bethel-Thompson: «J'aimerais le voir plus rapide dans ses prises de décision»
Performance difficile de l'offensive: deux touchés donnés à la défensive adverse
Le football des Alouettes
Performance difficile de l'offensive: deux touchés donnés à la défensive adverse
«Après avoir vu le football à la télévision, je suis tombé en amour»
Le football des Alouettes
«Après avoir vu le football à la télévision, je suis tombé en amour»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00