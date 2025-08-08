Alouettes contre les Elks

Les Alouettes doivent absolument rebondir ce soir et faire oublier leur défaite difficile de 6 à 34 contre les Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière. Ils affrontent ce soir les Elks d'Edmonton au stade Percival Molson.

Les Montréalais ont procédé à plusieurs changements en ajoutant cinq nouveaux joueurs dans leur alignement.

Écoutez l'avant match de la rencontre entre les Alouettes et les Elks avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, vendredi, au Football des Alouettes sur le réseau Cogeco. En entrevue, Cyrille Hogan-Saindon le joueur de ligne offensive des Alouettes.