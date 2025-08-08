 Aller au contenu
Football
Alouettes contre les Elks

«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»

par 98.5

0:00
50:30

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 8 août 2025 19:46

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
«Le seul match qui est important présentement, c'est celui de ce soir»
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

Les Alouettes doivent absolument rebondir ce soir et faire oublier leur défaite difficile de 6 à 34 contre les Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière. Ils affrontent ce soir les Elks d'Edmonton au stade Percival Molson.

Les Montréalais ont procédé à plusieurs changements en ajoutant cinq nouveaux joueurs dans leur alignement.

Écoutez l'avant match de la rencontre entre les Alouettes et les Elks avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, vendredi, au Football des Alouettes sur le réseau Cogeco. En entrevue, Cyrille Hogan-Saindon le joueur de ligne offensive des Alouettes.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
Les amateurs de sports
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
0:00
11:20
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
Le Football des Alouettes
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
0:00
3:00

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
La mi-temps: le football des Alouettes
«Je veux faire du football le plus longtemps possible» -Pier-Olivier Lestage
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Le football des Alouettes
L'avant-match: «Jose Maltos est plein de sang-froid» -Jean St-Onge
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
Alouettes de Montréal
Écoutez le parcours inspirant de Louis-Philippe Bourassa
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
McLeod Bethel-Thompson va-t-il s'améliorer?
«Ça dépend de la ligue offensive» -Jean-Philippe Bolduc
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
Une victoire in extremis
«Je retiens la combativité des Alouettes» -Jean-Philippe Bolduc
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Les joueurs québécois des Alouettes
La passion selon Marc-Antoine Dequoy
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
Le football des Alouettes
Alexander de retour, Philpot laissé de côté
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
Les Alouettes s'inclinent 21-20 face aux Lions
«On n'a pas été capables de faire les points pour se détacher d'eux»
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
Les Lions ont profité d'un certain chaos...
«Une défaite à cause des erreurs mentales des Alouettes»
Bethel-Thompson: «J'aimerais le voir plus rapide dans ses prises de décision»
Bruno Heppell analyse le travail du quart
Bethel-Thompson: «J'aimerais le voir plus rapide dans ses prises de décision»
Performance difficile de l'offensive: deux touchés donnés à la défensive adverse
Le football des Alouettes
Performance difficile de l'offensive: deux touchés donnés à la défensive adverse
«Après avoir vu le football à la télévision, je suis tombé en amour»
Le football des Alouettes
«Après avoir vu le football à la télévision, je suis tombé en amour»
Contre la meilleure attaque aérienne: un premier vrai test pour les Alouettes
Le football des Alouettes
Contre la meilleure attaque aérienne: un premier vrai test pour les Alouettes
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:30