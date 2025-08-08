Au micro de Marie-Claude Lavallée, Mario Girard discute de son processus d'écriture et de ses œuvres récentes.
Quelles sont ses techniques pour captiver les lecteurs?
Écoutez l'auteur, chroniqueur et journaliste, vendredi matin, au micro de L'effet Lavallée.
Voici ses recommandations de lectures estivales:
- Tony Roman, de Jean-Christophe Laurence (Éditions Somme Toute)
- Robertine Barry Journaliste et militante féministe, de Josée Ouimet (Éditions de l’isatis)
- Contre vents et marées : l'histoire extraordinaire de Nellie Bly, de Nicola Attadio (Les Éditions du Portrait)
- Lévesque / Trudeau : leur jeunesse, notre histoire, de Jean-François Lisée (Éditions La boîte à Lisée)