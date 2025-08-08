Son ancien prof de l'École de l'humour le surpend

L'équipe du matin souhaitait faire une petite surprise à son animateur Jean-Sébastien Hammal en cette dernière émission de la saison estivale.
Elle a donc décidé de révéler au public un fait méconnu à son sujet: son passage en tant qu'élève à l'École nationale de l'humour!
Écoutez Alex Perron, son ancien professeur de l'École de l'humour, discuter de cette période de la vie de l'animateur, vendredi, à l'émission du matin.
«C'était clair que ce gars-là allait devenir un très bon animateur radio. Puis de l'entendre toute la saison estivale sur vos ondes, ça ne me surprend pas. Mais il a un excellent sens de l'humour, puis il pourrait retourner faire du stand-up n'importe quand.»
Écoutez les membres de l'équipe s'emparer du micro pour souligner ensuite le travail de leur animateur.