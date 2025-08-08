Ottawa vient de renouveler le contrat de location des hélicoptères de surveillance à la frontière canado-américaine, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les résidents de Havelock, en Montérégie.

Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, cette surveillance accrue a des répercussions importantes sur leur quotidien: le bruit des hélicoptères, les patrouilles et les caméras ne riment pas bien avec tranquillité rurale…

Écoutez le témoignage Mylaine Massicotte, propriétaire de la ferme Les jardins d’en haut, vendredi, à l'émission du matin avec Jean-Sébastien Hammal.

Elle témoigne de la présence d'un climat de suspicion constant et de profilage racial accru, affectant particulièrement les minorités visibles.