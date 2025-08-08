Fin de l'ultimatum du président américain

Ces derniers jours, l'administration américaine a ouvertement exprimé son exaspération face à l'impasse de la guerre en Ukraine.

Le président Donald Trump y est ainsi allé de nouvelles menaces de sanctions et a décidé d'envoyer des sous-marins nucléaires dans la région, en plus d'un émissaire à Moscou.

Résultat: une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait avoir lieu la semaine prochaine afin de discuter d’une éventuelle fin au conflit.

Écoutez le major général à la retraite des Forces armées canadiennes et expert associé au Collège militaire Royal de Saint-Jean, Richard Blanchette, offrir son regard sur l'invasion russe en Ukraine et sur la fin de l'ultimatum de Donald Trump, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.