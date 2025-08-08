Fin de l'ultimatum du président américain

Ces derniers jours, l'administration américaine a ouvertement exprimé son exaspération face à l'impasse de la guerre en Ukraine.
Le président Donald Trump y est ainsi allé de nouvelles menaces de sanctions et a décidé d'envoyer des sous-marins nucléaires dans la région, en plus d'un émissaire à Moscou.
Résultat: une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourrait avoir lieu la semaine prochaine afin de discuter d’une éventuelle fin au conflit.
Écoutez le major général à la retraite des Forces armées canadiennes et expert associé au Collège militaire Royal de Saint-Jean, Richard Blanchette, offrir son regard sur l'invasion russe en Ukraine et sur la fin de l'ultimatum de Donald Trump, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.
«On a on a vraiment une sensation que le président Trump est mené par le bout du nez par les tactiques du président Poutine [...] J'ai l'impression, et la plupart des analystes le croient, que le président Poutine est vraiment en train de garder un équilibre délicat entre ce besoin de faire sentir qu'il a un intérêt pour la paix, puis en même temps pour la question domestique en Russie. Montrer à son peuple qu'il ne veut rien de moins qu'une victoire totale en Ukraine.»