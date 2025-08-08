Une situation préoccupante

La Curatrice publique du Québec amorce cette semaine une tournée dans plusieurs régions pour rencontrer les personnes sous tutelle publique et les équipes qui les suivent.

Cette initiative survient alors que des enquêtes récentes ont mis en lumière des cas préoccupants de personnes sous curatelle vivant en situation de grande précarité.

Est-ce que ces défaillances sont représentatives des services fournis par le Curateur public?

Écoutez Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec, aborder le tout, vendredi matin à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.