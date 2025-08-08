Élections municipales 2025

Le 2 novembre prochain, les Montréalais éliront une nouvelle personne à la tête de la Ville de Montréal. L’été a fourni plusieurs opportunités pour les candidats de présenter leurs idées et on profite de la dernière émission estivale pour faire le tour de leurs engagements des dernières semaines.

Écoutez le candidat à la mairie de Montréal et chef de Projet Montréal, Luc Rabouin et la candidate à la mairie de Montréal et cheffe d’Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.