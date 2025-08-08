 Aller au contenu
Politique municipale
Élections municipales 2025

Mairie de Montréal: la lutte entre Luc Rabouin et Soraya Martinez Ferrada

Mairie de Montréal: la lutte entre Luc Rabouin et Soraya Martinez Ferrada
Le candidat à la mairie de Montréal et chef de Projet Montréal, Luc Rabouin et la candidate à la mairie de Montréal et cheffe d’Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada. / Montage / La Presse Canadienne

Le 2 novembre prochain, les Montréalais éliront une nouvelle personne à la tête de la Ville de Montréal. L’été a fourni plusieurs opportunités pour les candidats de présenter leurs idées et on profite de la dernière émission estivale pour faire le tour de leurs engagements des dernières semaines.

Écoutez le candidat à la mairie de Montréal et chef de Projet Montréal, Luc Rabouin et la candidate à la mairie de Montréal et cheffe d’Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

«La priorité actuelle de la population montréalaise. Et c'est ma priorité à moi aussi, c'est la crise du logement.»

Luc Rabouin

«Je pense qu'il faut avoir un plan beaucoup plus large et prendre différentes mesures. Parce que malheureusement, la crise du logement, c'est pas juste une solution. Il faut s'assurer qu'au niveau de la prévention que les gens ne tombent pas dans la rue.»

Soraya Martinez Ferrada

