Le miracle du sport

Le jeudi de Victoria Mboko a été plutôt mouvementé, débutant à l'hôpital pour des traitements et se terminant en levant le trophée le plus important de sa jeune carrière.

Elle a vaincu quatre championnes de Grand Chelem pour devenir la première Canadienne à remporter l'Omnium Banque Nationale à Montréal, évoquant des comparaisons avec la légendaire Serena Williams.

Que faut-il retenir de l'événement de jeudi soir au parc Jarry et quel sera l'impact de cet exploit sur le tennis canadien?

Écoutez les commentaires de Stéphane Laporte, chroniqueur à La Presse, ainsi que de Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.