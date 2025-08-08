Le miracle du sport

Le jeudi de Victoria Mboko a été plutôt mouvementé, débutant à l'hôpital pour des traitements et se terminant en levant le trophée le plus important de sa jeune carrière.
Elle a vaincu quatre championnes de Grand Chelem pour devenir la première Canadienne à remporter l'Omnium Banque Nationale à Montréal, évoquant des comparaisons avec la légendaire Serena Williams.
Que faut-il retenir de l'événement de jeudi soir au parc Jarry et quel sera l'impact de cet exploit sur le tennis canadien?
Écoutez les commentaires de Stéphane Laporte, chroniqueur à La Presse, ainsi que de Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«On savait qu'elle avait un énorme potentiel, qu'elle allait fort probablement connaître une belle et longue carrière, et c'est ce que je lui souhaite, bien évidemment. Et donc, à un moment donné, elle allait remporter un tournoi majeur. Mais là, le fait qu'elle remporte son premier ici à Montréal, ça va toujours demeurer ainsi. On dira toujours que son premier titre majeur, il a été remporté à Montréal en 2025.»