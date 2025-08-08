Sondage CROP obtenu par La Presse

À l'occasion de sa chronique vendredi matin à l'émission de Jean-Sébastien Hammal, Philippe Léger aborde le récent sondage CROP dans La Presse concernant l'appétit des Québécois pour la souveraineté.
On y mentionne que 44% de la population y serait actuellement favorable et un taux surprenant de 56% chez les jeunes.
«On voit une montée, de plus en plus, dans tous les sondages, chez notamment les 18 à 34 ans qui redeviennent de plus en plus souverainistes.»
Autres sujets traités:
- André Laforest et Pierre Dufour pourraient se présenter respectivement à la mairie de Saguenay et de Val-d'Or
- Débat des candidats dans Arthabaska-L'Érable à TVA et malaise solidaire.