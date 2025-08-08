Sondage CROP obtenu par La Presse

À l'occasion de sa chronique vendredi matin à l'émission de Jean-Sébastien Hammal, Philippe Léger aborde le récent sondage CROP dans La Presse concernant l'appétit des Québécois pour la souveraineté.

On y mentionne que 44% de la population y serait actuellement favorable et un taux surprenant de 56% chez les jeunes.