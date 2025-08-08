Un premier titre dans sa jeune carrière

 Aller au contenu
Victoire de Victoria Mboko: «C'est admirable!» -Yves-François Blanchet

le 8 août 2025 07:02

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a assisté à la victoire de Victoria Mboko / Sean Kilpatrick / La Presse Canadienne

La jeune canadienne de 18 ans Victoria Mboko a remporté son match face à Naomi Osaka en trois manches de 2-6, 6-4, 6-1 pour obtenir le premier titre de sa jeune carrière dans la WTA.

Écoutez le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, aborder la rencontre à laquelle il a assisté jeudi soir, en compagnie de Jean-François Baril, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

«C'est admirable de voir une jeune femme de 18 ans se hisser jusqu'à la finale après avoir affronté les meilleures»

Yves-François Blanchet

Autre sujet abordé:

  • La montée du souverainisme au Québec, particulièrement chez les jeunes.
