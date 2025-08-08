 Aller au contenu
Victoria Mboko: «C'est digne d'un scénario d'Hollywood!» -Jean-Sébastien Hammal

le 8 août 2025 06:33

Jean-Sébastien Hammal
Le tour d’horizon de Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, vendredi matin, Jean-Sébastien Hammal aborde la consécration de Victoria Mboko qui a remporté le titre de l'Omnium Banque Nationale de Montréal, jeudi soir.

«Elle est revenue de l'arrière dans la deuxième et la troisième manche pour l'emporter de façon spectaculaire hier, digne d'un scénario d'Hollywood!»

Autres sujets traités:

  • Lueur d’espoir pour Northvolt au Québec?;
  • Manifestation allant jusqu’aux résidences personnelles des élus: où tracer la ligne?;
  • Le Oui obtient l’appui de 56% des jeunes;
  • Dernier blitz avant la partielle dans Arthabaska-L’Érable;
  • Le quotidien de plusieurs personnes habitant près de la frontière est perturbé par le renforcement de la sécurité de la GRC;
  • L’ultimatum arrive à échéance pour Moscou;
  • Trump veut réviser les rapports des scientifiques sur le climat;
  • La cigarette gagne en popularité chez les jeunes.
