Au tennis, le rêve de Victoria Mboko s'est finalement réalisé à l'Omnium Banque Nationale de Montréal, jeudi soir.

La jeune canadienne de 18 ans a remporté son match face à Naomi Osaka en trois manches de 2-6, 6-4 et 6-1 pour obtenir le premier titre de sa jeune carrière dans la WTA.

Au fil du tournoi, Mboko a battu quatre anciennes championnes du grand chelem, soit Osaka, Sofia Kenin, Coco Gauff et Elena Rybakina.

Écoutez Jean-François Baril aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Depuis 1968, une seule joueuse avait réalisé un tel exploit à un plus jeune âge que Mboko soit Serena Williams en 1999.