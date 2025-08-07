La grande entrevue

 Aller au contenu
L'impressionnante carrière de Michel Lacroix

L'impressionnante carrière de Michel Lacroix
Michel Lacroix, à droite, en compagnie de l'animateur Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion d'une grande entrevue accordée à Jean-François Baril, jeudi soir, le journaliste et la voix officielle des Canadiens de Montréal, Michel Lacroix, discute de son impressionnante carrière dans le monde du sport et des communications.

Il raconte que son aventure a débuté officiellement lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Mais, il précise que sa profession s'est développée sur les deux fronts tout au long de sa vie professionnelle.

Les sujets abordés:

  • Sa voix unique, qui surtout, n'a pas changé;
  • Son passage à «Bonsoir les sportifs» à CKAC;
  • Ses débuts à l'Omnium de tennis de Montréal;
  • Sa passion pour le golf;
  • Ses anecdotes et ses souvenirs marquants;
  • L'art de gérer les ovations du public.
