Elle songe à faire autre chose

Elle est humoriste, animatrice, artiste peintre, autrice... et s'exprime sans filtre dans ses spectacles, comme dans sa vie: Mariana Mazza se confie à l'animatrice Marie-Claude Lavallée jeudi.

Dans cet entretien de fond, la Québécoise âgée de 35 ans révèle son intention de se concentrer sur l'écriture et d'autres passions, tout en envisageant de prendre une pause de la scène humoristique.