Société
Elle songe à faire autre chose

«L'humour, c'est mon travail, mais ce n'est plus une passion» -Mariana Mazza

L'effet Lavallée

le 7 août 2025 12:25

Marie-Claude Lavallée
Mariana Mazza / Page Facebook Mariana Mazza

Elle est humoriste, animatrice, artiste peintre, autrice... et s'exprime sans filtre dans ses spectacles, comme dans sa vie: Mariana Mazza se confie à l'animatrice Marie-Claude Lavallée jeudi. 

Dans cet entretien de fond, la Québécoise âgée de 35 ans révèle son intention de se concentrer sur l'écriture et d'autres passions, tout en envisageant de prendre une pause de la scène humoristique.

«J'ai envie de dire que l'humour, pour moi, c'est une façon de faire de l'argent. C'est mon métier, c'est un travail, ce n'est plus une passion [...] Je ne déteste pas du tout l'humour, mais je pense que pour aller combler l'ego puis les applaudissements, c'est fait [...] Si ce n'était pas parce que ça me permet de vivre la vie que j'ai financièrement, je pense que toute ma vie, ce que je ferais, c'est écrire, lire, et avoir une émission littéraire...»

Mariana Mazza

