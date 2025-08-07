Passion pour l'athlétisme

À 66 ans, le chroniqueur spécialisé en actualités religieuses Alain Pronkin revient des Championnats canadiens des maîtres d'athlétisme.

Écoutez le chroniqueur Alain Pronkin discuter de sa passion pour cette discipline et de l'importance de l'activité physique dans sa vie.

Il évoque son parcours personnel en athlétisme depuis les Jeux de Montréal en 1976.

Celui-ci mentionne aussi l'importance de l'activité physique régulière et son impact sur la santé, soulignant son engagement continu malgré les défis liés à l'âge.