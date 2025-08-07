 Aller au contenu
Société
Passion pour l'athlétisme

Alain Pronkin: spécialiste des affaires religieuses, du 100 m et du triple saut!

par 98.5

L'effet Lavallée

le 7 août 2025 11:49

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Alain Pronkin: spécialiste des affaires religieuses, du 100 m et du triple saut!
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

À 66 ans, le chroniqueur spécialisé en actualités religieuses Alain Pronkin revient des Championnats canadiens des maîtres d'athlétisme.

Écoutez le chroniqueur Alain Pronkin discuter de sa passion pour cette discipline et de l'importance de l'activité physique dans sa vie.

Il évoque son parcours personnel en athlétisme depuis les Jeux de Montréal en 1976.

Celui-ci mentionne aussi l'importance de l'activité physique régulière et son impact sur la santé, soulignant son engagement continu malgré les défis liés à l'âge.

