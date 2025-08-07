Après 30 ans au sein de la coopérative

Après près de 10 ans à la tête du Mouvement Desjardins et plus de 30 ans au sein de la coopérative, Guy Cormier s’apprête dès septembre à passer le flambeau à son successeur, Denis Dubois.

Écoutez le président et chef de la direction sortant du Mouvement Desjardins discuter de son parcours, ses défis, son legs et ses réflexions sur l’avenir de Desjardins et du Québec, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.