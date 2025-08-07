Après 30 ans au sein de la coopérative

Après près de 10 ans à la tête du Mouvement Desjardins et plus de 30 ans au sein de la coopérative, Guy Cormier s’apprête dès septembre à passer le flambeau à son successeur, Denis Dubois.
Écoutez le président et chef de la direction sortant du Mouvement Desjardins discuter de son parcours, ses défis, son legs et ses réflexions sur l’avenir de Desjardins et du Québec, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.
«Je regardais Desjardins, qui a 40 000 employés et des activités partout à travers le Canada dans plein de secteurs d'activités, dont les assurances, la gestion de patrimoine, les activités bancaires, tout ça, et je me disais: "Cette entreprise-là, elle peut m'offrir des défis chaque 2-3 ans." Puis, je change un peu de job sous le parapluie Desjardins. Je grandis et c'est ce qui s'est passé dans mon cas...»
Celui qui a géré une crise majeure de fuite de données en 2019 souligne, avec le recul, l'importance de la transparence et de la responsabilité dans sa gestion.