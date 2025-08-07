Victoria Mboko a réalisé un exploit remarquable mercredi soir au Stade IGA, en atteignant la finale de l’Omnium Banque Nationale, à Montréal.

La jeune Canadienne a renversé la favorite Elena Rybakina en trois manches de 1-6, 7-5 et 7-6 (7/4), malgré un départ difficile et une blessure au poignet droit survenue au début du troisième set.

Devant une foule survoltée, Mboko a fait preuve de courage et de détermination pour venir à bout de la Kazakhe et poursuivre son incroyable parcours au stade IGA.

Écoutez Noëlle Van Lottum, entraîneure nationale en chef du tennis féminin - Tennis Canada, qui s'entretient avec le chroniqueur sportif Louis Jean.