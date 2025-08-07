Le nombre de personnes en attente d’une réponse pour leur demande de résidence permanente continue de grimper au Québec.

Selon les données colligées par le quotidien Le Devoir, on compte 142 000 personnes qui patientent pour obtenir une confirmation. Pour certaines catégories d’immigration, le délai de réponse pourrait s'étendre sur des décennies.

Écoutez l'avocat en immigration, Patrice Brunet, aborder la question, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Il soutient que ses retards de traitement surviennent en raison d'une politique restrictive du gouvernement québécois, et ce, malgré un accord entre le fédéral et la province datant de 1991, qui prévoyait un quota d'immigration proportionnel à la population du Québec.

Selon lui, ces retards ont des conséquences sociales et économiques graves pour les personnes affectées, notamment dans les cas de regroupement familial.