Les organismes sont débordés au Québec

Chaque année, des milliers d'écoliers issus de familles dans le besoin entament leur année scolaire avec des fournitures gratuites offertes par des organismes d'aide. Mais, ceux-ci constatent un nombre croissant d'enfants qui ont besoin d’effets scolaires.

Plusieurs organismes ne savent plus comment répondre à la demande des parents. Pourquoi?

La demande pour des articles gratuits est en hausse puisque le matériel est de plus en plus dispendieux. Même pour les parents ayant un revenu viable.

Écoutez Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage, qui en discute avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.