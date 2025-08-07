Une équipe du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a récemment réussi à remplacer une valve sans chirurgie à cœur ouvert, grâce à une toute nouvelle technique appelée BATMAN.

C'est une intervention plus douce, qui pourrait changer la vie de bien des patients.

Écoutez le cardiologue d’intervention au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Étienne Couture, aborder cette grande première au Québec, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Il explique que cette méthode, moins invasive, offre une récupération plus rapide et est particulièrement adaptée aux patients ayant déjà subi une chirurgie cardiaque.