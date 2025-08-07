Un privilège en fonction d'une vie difficile?

Une décision judiciaire rendue au Québec fait beaucoup réagir les gens depuis mercredi: pour la toute première fois dans la province, une juge a réduit la peine d’un homme noir reconnu coupable de trafic de stupéfiants après avoir pris en compte un rapport décrivant les obstacles systémiques auxquels il aurait été confrontés tout au long de sa vie.

Ce type de rapport est déjà utilisé ailleurs au Canada, mais c’est une première ici.

Le gouvernement Legault, de son côté, parle d’une «triste première», et s’inquiète de ce qui pourrait ressembler à une justice à deux vitesses...

Écoutez Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.