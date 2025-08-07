Réinvestissement de 540 M$ après les coupures

En réponse aux vives critiques concernant les coupures en Éducation annoncées le 12 juin, le gouvernement du Québec a finalement annoncé un mois plus tard un réinvestissement de 540 millions de dollars dans le réseau scolaire.

Cette somme, destinée à atténuer l'impact des restrictions budgétaires initiales associées aux étudiants, doit «aller en totalité aux services aux élèves» et doit «s’accompagner de réduction des dépenses administratives des centres de services scolaires», selon le ministre Bernard Drainville.

Les critiques demeurent toutefois vives de la part des acteurs du milieu de l’éducation, qui s’inquiètent de la capacité des écoles à maintenir les services aux élèves tout en devant faire face aux restrictions budgétaires et qui continuent de dénoncer les coupures et leurs conséquences négatives.

Alors que le gouvernement se targue d’avoir fait des investissements importants, le débat continue sur la pertinence des politiques de la CAQ en matière d'éducation et sur l'impact réel de ces politiques sur le terrain.

Écoutez Bernard Drainville aborder les défis budgétaires et les besoins croissants du système éducatif québécois, exacerbés par l'immigration et l'augmentation du nombre d'élèves, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

Il traite aussi de l'importance de nouvelles méthodes de gestion pour maximiser l'efficacité des dépenses tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

Bernard Drainville mentionne qu'il espère rester ministre de l'Éducation, mais qu'il respectera la volonté de son premier ministre s'il devait y avoir un remaniement qui le concerne.

Il discute aussi des impacts de sa vie professionnelle sur sa vie personnelle et laisse entendre qu'il souhaite être en mesure de se représenter dans le comté de Lévis lors des prochaines élections.