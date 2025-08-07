 Aller au contenu
Politique
Les rumeurs partent dans tous les sens

«Il faut être naïf pour croire qu'un remaniement ministériel va tout changer»

par 98.5

0:00
10:37

Entendu dans

Le matin

le 7 août 2025 07:35

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Il faut être naïf pour croire qu'un remaniement ministériel va tout changer»
La chronique politique de Philippe Léger / Cogeco Média

Les rumeurs vont bon train en ce qui concerne le remaniement ministériel à Québec.

Malgré les spéculations, les changements n'auront probablement pas un impact significatif sur les intentions de vote des Québécois, selon notre chroniqueur.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Jean-Sébastien Hammal.

«S'il y a des gens à la CAQ puis au gouvernement Legault qui espèrent qu'un remaniement ministériel va tout changer, ils sont un peu naïfs!»

Philippe Léger

Autres sujets traités:

  • Les coupures dans la fonction publique québécoise;
  • Mark Carney a rencontré virtuellement ses homologues provinciaux.
