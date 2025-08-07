À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Jean-Sébastien Hammal atraite de la grande victoire de la jeune Torontoise Victoria Mboko, mercredi soir, lors de la demi-finale de l'Omnium Banque Nationale de Montréal, qui l'opposait à Elena Rybakina.
«C'est l'Omnium Banque Nationale à Montréal, chez les femmes. À Toronto, ce sont les hommes. Hier, l'improbable est arrivé. Victoria Mboko, cette jeune femme de 18 ans que peu de gens connaissaient il y a quelques jours à peine, a marqué l'histoire. Elle est devenue la première Canadienne à accéder à la finale du tournoi à Montréal.»
Autres sujets traités:
- Un face-à-face Trump-Poutine attendu prochainement;
- La valse des tarifs se poursuit;
- L'évaluation de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle dans l'administration de la justice;
- Les dirigeants d’Hydro-Québec pourraient voir leur rémunération augmenter;
- Karl Malenfant pourra se faire rembourser jusqu’à 125 000$ en frais d’avocats par la SAAQ;
- À quelques semaines de la rentrée, les organismes offrant de l’aide pour l’achat de fournitures scolaires sont débordés;
- Il manque de pilotes d’avion au Québec;
- Trop de temps d’écran peut augmenter le risque de maladies cardiaques chez les jeunes;
- L’expérience d’une jeune étudiante de 20 ans qui habite une RPA.