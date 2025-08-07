Tour d'horizon de l'actualité

«C'est l'Omnium Banque Nationale à Montréal, chez les femmes. À Toronto, ce sont les hommes. Hier, l'improbable est arrivé. Victoria Mboko, cette jeune femme de 18 ans que peu de gens connaissaient il y a quelques jours à peine, a marqué l'histoire. Elle est devenue la première Canadienne à accéder à la finale du tournoi à Montréal.»