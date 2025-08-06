 Aller au contenu
Tennis
Une victoire historique

Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko

par 98.5

le 6 août 2025 23:06

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Zachariel Cossette-LeBlanc / Cogeco Média

L'étoile montante du tennis canadien Victoria Mboko participera à la finale de l'Omnium Banque Nationale, ce soir, à Montréal.

La Torontoise âgée de 18 ans a assuré sa place en finale en vertu de sa victoire de 1-6, 7-5 et 7-6 contre la Kazakhe Elena Rybakina, mercredi soir, en demi-finale.

Écoutez le point de presse de l'athlète après sa victoire historique, avec Zachariel Cossette-Leblanc, mercredi soir, à l'émission de Jean-Francois Baril.

Elle estime que son match en demi-finale a été le plus difficile de sa carrière.

En finale, jeudi soir, Mboko affrontera la Japonaise Naomi Osaka.

